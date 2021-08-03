Обновился веб-сайт Музейного центра в Баку

Подготовлена новая версия веб-сайта Музейного центра Министерства культуры Азербайджана (museumcenter.az), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

"Развитие технологий в современном обществе привело к широкому внедрению новых способов обмена информацией как между отдельными людьми и организациями, так и между странами, континентами и культурами. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 значимость каналов межкультурного обмена усилилась. Чтобы стать ближе к посетителям и адаптироваться к новым условиям, Музейный центр еще в прошлом году начал проводить виртуальные выставки. Следующим шагом стало обновление веб-сайта Музейного центра", - отмечено в сообщении.

Новая версия сайта содержит детальную информацию о деятельности Музейного центра, а также служит инструментом интеграции Центра в единое культурно-информационное пространство нашей страны и всего мира.

Сайт содержит обширное количество фото- и видеоматериалов, а современные методы мультимедийной подачи сделали удобным их просмотр. Богатства Музейного центра посредством синтеза творческих дизайнерских решений с последними достижениями интернет-технологий стали доступны пользователям глобальной сети как в Азербайджане, так и во всем мире.

Сайт содержит всю необходимую информацию для посетителей Музейного центра, а также описание здания и его истории. Особое внимание уделено разделу "Календарь мероприятий" с детальным описанием текущих, планируемых и проведенных мероприятий.

В новой версии сайта значительно улучшен раздел "Экспозиция", посвященный картинам и скульптурам из запасников галереи искусств Музейного центра. Каждое произведение получило выполненную на уровне ведущих мировых образцов музейных сайтов отдельную страницу с подробным описанием. На сайт также добавлены новые разделы: "Отзывы посетителей", "Новости и пресса", "Продукция".

В отдельном разделе описывается деятельность расположенного в Музейном центре информационно-образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал".

Сайт снабжен расширенной системой поиска с отображением результатов отдельно по календарю мероприятий, экспозиции и всем остальным разделам.

Запуск новой версии сайта Музейного центра послужит привлечению внимания дополнительной аудитории всех целевых групп к культуре Азербайджана, более широкому ознакомлению жителей других стран с азербайджанской культурой, расширению единого культурно-информационного пространства на территории страны и за ее пределами и укреплению культурных связей между народами.