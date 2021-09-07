Чем удивит Бакинский джаз-фестиваль- 2021?

Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL) в 2021 году будет отличаться от предыдущих тем, что полностью пройдет в клубном формате. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, на посвященной мероприятию пресс-конференции сказала директор фестиваля, главный редактор журнала Jazz Dunyasi ("Мир джаза") Лейла Эфендиева. Фестиваль пройдет в столице Азербайджана 10-18 сентября 2021 года.

По ее словам, в текущем году Бакинский джаз-фестиваль сохранит международный формат.

"Наш джаз-фестиваль, как всегда, держит высокую планку, собирая под своим крылом лучших музыкантов со всего мира. В фестивале примут участие музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов", - подчеркнула она.

Известная азербайджанская джазовая вокалистка Эльнара Гасанли добавила, что Бакинский джаз-фестиваль уделяет большое внимание молодым талантливым музыкантам.

"На протяжении долгих лет в рамках фестиваля мы проводим конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность молодым музыкантам проявить свой талант. В этом году участники, как всегда, очень яркие и одаренные, среди них и 11-летний пианист Фарид Зейналов. Все ребята проявляют огромный интерес к музыке", - сказала Гасанли.

Было отмечено, что фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках пройдут выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

В рамках фестиваля будут представлены два арт-проекта. 10 сентября в рамках Jazz&Art азербайджанские художники Гусейн Хагвердиев, Бахрам Халилов, Рустам Гусейнов и Ариф Гулузаде представят свой арт-проект Improvised by Industry о преобразовании заброшенного пространства и наполнении его новым смыслом и духом, подобно тому, как свежая джазовая импровизация заставляет звучать по-новому забытую классику. Наряду с этим будет представлен перформанс художницы Рамины Саадатхан, которая создаст художественное произведение прямо во время концерта.

Киновед Ульви Мехти предлагает ценителям джаза и кино окунуться в атмосферу аудиовизуальной гармонии в программе jazz-cinema, которая пройдет в течение двух дней. 11 и 12 сентября состоятся показы легендарных кинофильмов XX века. Показы пройдут в галерее Art Tower.

17 сентября в рамках направления Jazz&Art состоится модный показ от дизайнера Лейлы Ахмедовой. Будет продемонстрирована совершенно новая коллекция на тему джаза.

В преддверии фестиваля издан каталог, в котором представлена подробная информация о проекте и его участниках.

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