На сцене Русского драматического театра прошла премьера моноспектакля "Моя война!" - ФОТО - ВИДЕО
На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна прошла премьера моноспектакля народной артистки Азербайджана Александры Никушиной "Моя война!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Показ спектакля посвящен первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Перед началом показа выступили главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.
Выступившие поздравили участников мероприятия с Днем Победы в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что Славная Победа азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева золотыми буквами вписана в историю нашей страны.
Было подчеркнуто, что освобожденные от оккупации территории возрождаются, туда возвращаются жизнь и культура.
Говоря о моноспектакле "Моя война!", Александр Шаровский отметил, что народная артистка Александра Никушина пишет прекрасные, глубокие стихи.
"На протяжении долгих лет оккупации наших земель и в дни 44-дневной Отечественной войны Александра Никушина писала стихи на тему, которая нас всех глубоко трогает и волнует. Поэтому мы решили подготовить моноспектакль на основе сочинений народной артистки", - сказал Шаровский, пригласив актрису на сцену.
Трогательные, искренние стихи Никушиной проникают в самые потаенные глубины души. Они повествуют о подлом враге, который оккупировал земли Азербайджана, о тоске азербайджанского народа по Карабаху, 30-летней скорби вынужденных переселенцев по родному краю, и, конечно, о справедливости, которая восторжествовала, о Великой Победе Азербайджана, о славных сынах Отчизны - мужественных, доблестных героях, шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
Благодаря несравненному актёрскому и поэтическому таланту Александры Никушиной, эти стихи, исходившие от сердца, трогали до глубины души. Слезы на глазах зрителей, их эмоции свидетельствовали о впечатлении от моноспектакля, темы, которая в нем затронута.
Отметим, что режиссер-постановщик моноспектакля - народный артист Александр Шаровский, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов. Художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, автор декораций - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров.
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