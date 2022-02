В Австрии стартовал проект по популяризации азербайджанской музыки

Азербайджанский академический союз в Вене запустил новый проект по популяризации азербайджанской музыкальной культуры - международный фортепианный конкурс Sounds of the Land of Fire (Звуки Страны Огней), сообщил Trend председатель организации Кямал Акберов, передает Day.Az.

"Вена считается колыбелью классической музыки в мире и занимает особое место в сердцах профессиональных музыкантов и любителей музыки. Конкурс предоставит возможность молодым талантливым музыкантам продемонстрировать свои способности, и самое главное, специально включенные в программу конкурса произведения азербайджанских композиторов будут способствовать популяризации азербайджанской музыки за рубежом", - отметил Кямал Акберов.

Деятельность созданного в 2002 году Азербайджанского академического союза направлена на развитие культурных и научных связей между Австрией и Азербайджаном.

По словам Акберова, руководство организации, ее активные участники, а также азербайджанские музыканты, проживающие в Австрии, приложили немало усилий для реализации конкурса по международным стандартам. Среди них представители сферы культуры Абузар Манафзаде, Фарах Таирова, Кямаля Ахмедова, Жаля Расулова, Ария Торканбури.

Заключительный этап конкурса состоится 21-22 мая 2022 года в Вене. В состав жюри вошли именитые музыканты, среди которых ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианист и композитор, народный артист СССР Фархад Бадалбейли (почетный председатель жюри), народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, заслуженные артисты Ислам Манафов, Рена Рзаева, профессор Миланской консерватории, пианист, уроженец Баку Олег Маршев, профессор Венской консерватории, пианист Штефан Мёллер и другие.

Участники, прошедшие в финальный этап, также будут исполнять произведения азербайджанских композиторов. Помимо денежных призов для победителей конкурса, планируется их совместный концерт с местными оркестрами в Азербайджане.

Музыканты смогут представить жюри свои выступления, зарегистрировавшись в разделе регистрации на сайте конкурса https://www.lofmc.com. После онлайн-этапа финалисты встретятся в Вене в мае.