Азербайджанский режиссер удостоен специального приза Tashkent Animation Forum

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, руководитель детской анимационной студии "Гурама" Эльчин Хами Ахундов удостоен специального приза за вклад в развитие анимации на Tashkent International Animation Forum, который прошел в столице Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эльчин Хами Ахундов в качестве художника-декоратора и режиссёра-постановщика принимал участие в создании многих азербайджанских мультфильмов, вошедших в Золотой фонд национального киноискусства.

В рамках форума член жюри конкурсной программы Tashkent International Animation Forum, директор Международного фестиваля анимации ANIMAFILM Рашид Агамалиев представил программу "50 лет азербайджанской анимации", куда вошли национальные анимационные фильмы. Вечер прошел с участием Эльчина Хами Ахундова.

Международный анимационный форум в Ташкенте собрал специалистов, художников-мультипликаторов из Азербайджана, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Чехии. На форуме авторы, в том числе молодые, представили свои работы, провели дискуссии, были проведены мастер-классы и ворк-шопы. Инициатива его проведения принадлежит режиссёру, основателю Сообщества независимых режиссёров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семёнову. Форум прошел при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, посольства Израиля, Швейцарского бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Института Гёте.

По итогам форума Гран-при присужден картине "На птичьих правах" казахстанского режиссера Аниты Черных. Фильм "Девушка и облако" Шокира Холикова из Узбекистана получил приз за выразительность и глубину изображения. Приз "За лучшую режиссуру" присужден фильму "Молчаливый диалог" Фархода Гаффорпура из Таджикистана. Приз молодого жюри достался работе The Author and the Nose Жанны Абасовой из Кыргызстана. Лучший минутный фильм - "Дело семейное" Маликахон Зайнутдиновой.