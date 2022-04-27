В Госфильмофонде создан личный архивный фонд известного актера Рафига Алиева

В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд известного азербайджанского актера театра и кино, режиссера, народного артиста Азербайджана Рафига Алиева (1949 - 2020).

Об этом сообщил Trend директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, передает Day.Az.

Личный архивный фонд Рафига Алиева создан на основе документов, фотографий и наград актера, которые были переданы в Госфильмофонд членами его семьи.

В архив вошли различные материалы, связанные с деятельностью Рафига Алиева, 430 фотографий, посвященных его творчеству. Кроме того, семья актера передала в Госфильмофонд призы и награды, полученные им на театральных и кинофестивалях. Данные призы и награды хранятся в музее артефактов Госфильмофонда.

Рафиг Алиев родился 14 ноября 1949 года в селе Мердинли Физулинского района. В 1968 году поступил на факультет культуры и образования Ленинградского государственного института культуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный институт культуры).

В 1974 году поступил на факультет "Актер музыкальной комедии" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил 1979 году

В 1976 году был приглашен на работу в качестве актера в Азербайджанский государственный театр юного зрителя. За более чем 30-летнюю творческую деятельность создал в театре галерею интересных и ярких образов. С 1994 года работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

В кино снимался с 1979 года, в его фильмографии более 20 художественных фильмах, среди них -"Дедушка дедушки нашего дедушки", "Деловая поездка", "Последняя ночь уходящего года", "Парк", "Рыцари Чёрного озера", "Окно печали", "Заводила", "Экзамен", "Очень скучная история", "Анекдот", "Вакантное место", "Убийство в ночном поезде", "День казни", "Гязялхан", "Аккорды долгой жизни", "Комната в отеле", "Граф Крестовский", "Посол зари", "Судьба повелителя" и многих других.

Является режиссером кинокартин "Самая простая фамилия" и "Урок" (совместно с Джавидом Таваккулем). В 2016 году художественный фильм "Урок", включенный в конкурсную программу "КиноМалыШок" XXV Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2016", был признан лучшей картиной.

Наряду с работой в театре и кино, много лет занимался педагогической деятельностью, читал лекции в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

В 2004 году на конференции Союза театральных деятелей Азербайджана Рафиг Алиев был избран заместителем председателя Союза по творческим вопросам.

Рафиг Алиев скончался 16 апреля 2020 года.