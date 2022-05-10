В Баку прошел концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Огтая Раджабова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт, посвященный 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств, профессора, композитора Огтая Раджабова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

До начала концертной программы председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент НАНА, "Артист мира" ЮНЕСКО Франгиз Ализаде и заслуженный учитель, доктор педагогических наук, профессор Видади Халилов рассказали о заслугах юбиляра в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

В первой части концертной программы в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Орхана Гашимова прозвучали сочинения Огтая Раджабова - симфония Qarabağ Azərbaycandır, "Рапсодия на еврейскую тему", а также Концерт для кяманчи и оркестра (солистка - лауреат республиканских и международных конкурсов Мехин Асадуллаева).

Во второй части концерта народный артист Азербайджана Гейдар Анатоллу, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Гюлистан Алиева, лауреаты республиканских и международных конкурсов Равана Гурбанова, Талех Яхъяев, Ровшан Азиз, Айнур Искендерли и Зульфия Мамедова в сопровождении инструментального ансамбля "Бута" (художественный руководитель - Ровшан Гурбанов) исполнили песни композитора Anam Azərbaycan, Necə unudum səni?, Zəfəran, Daha nə istəyirsən?, Faytonçu, Sevərsənmi.

Отметим, что Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года в Баку. Окончив среднюю школу с отличием, он поступил на факультет физики Педагогического института (ныне - Азербайджанский государственный педагогический университет). Однако любовь к музыке привела его в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где он учился на композиторском факультете в классе народного артиста, лауреата Государственной премии, профессора Джовдета Гаджиева.

Огтай Раджабов - автор более 500 композиций, трех ораторий, семи симфоний, одной кантаты, трех детских опер, двух музыкальных комедий, песен почти к 20 фильмам. Он является действительным членом Российской академии педагогических и социальных наук, о нем написаны книги.

Выдающийся азербайджанский композитор Тофиг Гулиев назвал Огтая Раджабова "Кабалевским не только Азербайджана, но и всего Кавказа".

Также большое место в деятельности Огтая Раджабова занимает педагогика.

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