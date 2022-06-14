«Подземная баня» в Гёйчае будет восстановлена

В настоящее время Государственная служба предусматривает меры по восстановлению и использованию "Подземной бани", расположенной в Гёйчайском районе. С этой целью историческая баня включена в инвестиционный план по восстановлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заведующая сектором по международным и общественным связям Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Нурида Аллахьярова.

По ее словам, "Подземная баня", расположенная в Гёйчайском районе, зарегистрирована как памятник истории и архитектуры местного значения. Местные жители пользовались этой баней долгие годы. Заведующая сектором отметила, что большое количество памятников на территории страны нуждаются в реставрации: "Также следует отметить, что на территории страны много исторических памятников этого типа, нуждающихся в реставрации. Госслужба поощряет восстановление таких исторических зданий предпринимателями в рамках законодательства".

Отметим, в социальных сетях шли дискуссии о нынешнем состоянии "Подземной бани" в Гёйчайском районе.