Турал Агасиев представил новый проект

Ведущий актер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Турал Агасиев представил проект на русском языке "В разрыве...", посвященный семьям, разрушенным в результате войн, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Разрывается душа, когда видишь, как в результате войн разрушаются семьи. Живут себе счастливо, растят детей, строят планы на будущее, но в один миг все это уничтожают рука агрессора, чьи-то черные амбиции, зло во плоти... Сколько наших семей стали жертвами почти 30-летней армянской агрессии в Карабахе, Ходжалинского геноцида... Все до сих пор с болью в сердце вспоминают, как оккупанты в период славной 44-дневной Отечественной войны в 2020 году, не справляясь с нашими доблестными воинами, вымещали свое зло на мирном населении, наносили удары по Гяндже, Барде, Тертеру, Нафталану, Геранбою и другим городам. В нашей работе представлены эти трагические кадры, когда в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и ракетных систем более 100 мирных жителей были убиты, а свыше 400 - ранены. Дети потеряли родителей, родители - детей, брат - сестру, сестра - брата, а некоторые семьи были полностью уничтожены агрессорами... И войны в мире по-прежнему продолжают приносить бедствия семьям", - сказал Турал Агасиев.

Он отметил, что специально реализовал проект на русском языке для большего охвата зрительской аудитории.

В съемках своеобразного мини-фильма приняли участие члены семьи и близкие Турала Агасиева. Его супруга, член Союза композиторов Азербайджана Нармина Нагиева является автором идеи, музыки и слов. Аранжировка - Назим Ахмед. Режиссер - Севиль Гасанализаде, оператор - Заур Гусейнов, грим - Насиба Ахмедзаде.