Какой будет новая коллекция всемирно известного азербайджанского дизайнера Haute Couture "Xarıbülbül"?

26 июня в Баку состоится главное светское событие лета. В рамках Baku Fashion Expo 2022 в одной из самых панорамных точек города - Manzara Sky известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит коллекцию Haute Couture - "Xarıbülbül" by AFFFAIR, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие будет организовано Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана при поддержке международной компании Xiaomi.

В преддверии показа дизайнер Руфат Исмаил встретился с азербайджанскими журналистами и рассказал о новой коллекции.

Отметим, что свое название коллекция получила неслучайно. Одной из своих задач дизайнер считает привлечение внимания к традициям и культуре Азербайджана, а цветок харыбюльбюль является символом Карабаха, объединяющим прошлое, настоящее и будущее страны. Это не первая коллекция, в которой Руфат Исмаил обращается к приемам и техникам различных исторических периодов, вдохновляясь азербайджанскими культурными кодами.

Руфат Исмаил поделился самыми яркими деталями создания коллекции, подчеркнув, что рад тому, что уже завтра представит свою долгожданную коллекцию "Xarıbülbül" в родном городе Баку.

"У меня уже вторая по счету коллекция под названием "Xarıbülbül". Первая была создана еще в 2019 году. Сейчас цветок харыбюльбюль - символ Победы азербайджанской армии, символ памяти наших шехидов. Вторая коллекция отличается от первой. На этот раз для создания коллекции мы очень серьезно изучили сам цветок харыбюльбюль, его строение, историю, для того, чтобы сделать коллекцию максимально эффектной и запоминающейся. К сожалению, воочию цветок я пока не видел, но работая над своей коллекцией, постарался его отразить как можно более реалистично. Думаю, мне это удалось. В данной коллекции мы использовали и принт этого цветка", - сказал дизайнер.

Руфат Исмаил добавил, что в коллекцию вошли наряды не только Haute Couture, но и есть образцы Smart casual.

На всех важных показах коллекций Руфата Исмаила всегда звездой дефиле выступает известная в Турции азербайджанская модель Гюнай Мусаева, и по словам дизайнера, на презентации "Xarıbülbül" в Manzara Sky она обязательно выйдет на подиум.

"После презентации в родном Баку коллекцию "Xarıbülbül" планирую представить на Неделе моды в Париже, которая запланирована на сентябрь текущего года. Создав коллекцию "Xarıbülbül", представляя ее не только в Азербайджане, надеюсь, что мировая общественность узнает как можно больше об этом прекрасном цветке, который растет только в Карабахе, в Шуше", - добавил дизайнер.

Отметим, что первая коллекция "Xarıbülbül" была представлена в официальном календаре Недели моды в Нью-Йорке. Свой выбор нарядам из данной коллекции отдавали многие звезды, дефилируя на красных ковровых дорожках различных светских мероприятий.

В ходе беседы Руфат Исмаил также рассказал о работе со звездами, подчеркнув, что в сотрудничестве со знаменитостями иногда возникают некие сложности.

"Например, существует договоренность между стилистом звезды и дизайнером. Но в день мероприятия у знаменитости меняется настроение, и ей хочется надеть абсолютно другой наряд. Поэтому дизайнер на сто процентов не знает предстанет ли звезда в его платье, даже если об этом есть договоренность. У звезд иногда все может решить банальное настроение, впрочем, как и у всех людей. А потом, по прошествии времени, когда ты не ждешь, звезда выйдет в свет в этом платье. У меня так было с американской певицей Megan Thee Stallion. Подготовил для нее наряд примерно пять месяцев назад, она должна была предстать в нем на одном из мероприятий, а появилась только сейчас в фотосессии на страницах журнала Rolling Stone..." - рассказал он.

По мнению Руфата Исмаила, сфера моды может сыграть большое значение в пропаганде в мире культуры, истории страны.

Дизайнер также рассказал о том, с чего начался его путь к покорению вершин модной индустрии.

"Решив заняться созданием одежды, понял, что мне необходимо получить профессиональное образование в данной сфере. Ведь как мне контролировать закройщиц, если я не знаю, как происходит кройка, как проверять швы, если я сам не умею шить... Поэтому вначале я всему научился. Получив все необходимые знания, сейчас без труда могу контролировать весь рабочий процесс от создания лекал до продакшна", - сказал он.

На встрече присутствовали представители компании Xiaomi, которая оказывает поддержку в организации дефиле в Баку.

Напомним, что в рамках Baku Fashion Expo 2022 компания Xiaomi представит новую серию стильных смартфонов - Xiaomi 12, с преимуществами которых можно будет ознакомиться прямо на мероприятии.

По словам представителей компании, новые смартфоны не только производительны, но еще и очень красивые, при этом они отличаются своей камерой. На мероприятии Руфату Исмаилу от генерального спонсора показа - Xiaomi Azerbaijan в подарок был преподнесен новый флагман - Xiaomi 12 Pro, который представляет собой прорыв в фотосъемке.

Отметим, что вход на показ коллекции Руфата Исмаила будет по пригласительным. Дополнительная информация о мероприятии: www.afda-az.com

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от Руфата Исмаила - американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Исмаила, индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда Afffair, певица Аврил Лавин в платье, созданном Руфатом Исмаилом, предстала в эфире телевизионных шоу "Dancing with the Stars" (Танцы со звездами) на телеканале ABC, актриса и певица Мэг Доннелли выбрала наряд от Руфата Исмаила для церемонии вручения премии American Music Awards of 2019 и т.д.

Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в нарядах от азербайджанского дизайнера.