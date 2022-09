В США определился победитель премии "Шуша"

В США определились победители второго Международного конкурса композиторов, посвященного 100-летию Фикрета Амирова и организованного Обществом национальной музыки и глобальной культуры (NMGCS II International Composition Competition) под председательством нашей соотечественницы из Нью-Йорка, пианистки, профессора Наргиз Алияровой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В конкурсе приняли участие композиторы из США, Азербайджана, Турции, Нидерландов, Китая, Польши, Великобритании, Германии, Колумбии, Италии, Аргентины, Болгарии, Грузии, Латвии, Ирана, Мексики, Филиппин, Греции, Австрии, Франции.

Победителями и лауреатами Award of Excellence были признаны: первое место - Лин Сен (Китай), второе - Джаред Дестро (США), третье - Роман Джура (Германия) и Ираклий Арешидзе (Грузия), которые были отмечены денежными премиями в 2000, 1000 и 500 долларов соответственно. Премия "Шуша" - Этибар Асадли (Франция, Азербайджан), 1500 долларов. Certificate of Achievement & Publishing in the USA отмечены - Лейло Ди Туллио (Италия), Мариус Диас, Лукас Вальдеррама (Колумбия), Франц Аугистин Маллари (Филиппины), Мехран Педран (Иран), Алисия Клауджи (Аргентина), Special Hajibeyli Certificate & Publishing in the USA - Сина Джафарикия.

Церемония награждения пройдет сегодня в Международном центре мугама и 20 октября в Bruno Walter Auditorium at Lincoln Center Нью-Йорка, прозвучат композиции участников конкурса.