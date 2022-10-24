Страсти по «Трубадуру» на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор

Одна из красивейших опер знаменитой срединной вердиевской триады - "Трубадур" Дж.Верди вновь была представлена на сцене Театра оперы и балета. Музыка оперы просто роскошная: чуть ли не каждый номер - оперный шлягер. Тут и один из самых известных любовных оперных романсов "II balen del suo sorriso" ("Свет её улыбки ясной"), и чарующая каватина Леоноры о ночной серенаде, и постоянно тлеющая месть в колдовской "Stride la vampa!" ("Пламя пылает")... Ну, а если добавить тот факт, что на сей раз все участники этой разворачивающей драмы в рамках классического любовного треугольника, являются гастролерами сразу трех театров и наделены регалиями международных конкурсов вокалистов, то их выступление на сцене отечественного театра предвещало быть весьма интригующим.

С исполнителем титульной партии - Рамизом Усмановым бакинская публика знакома. Еще в 2010 году узбекский соловей (как его принято называть) стал обладателем первой премии и звания "Лучший тенор" на Международном конкурсе вокалистов имени азербайджанского соловья - незабываемого Бюль-Бюля. Однако автор этих строк открыла для себя этот удивительно-пластичный спинтовый тенор в Минске, после победы Р.Усманова над более полутора сотней соперников их 20 стран мира. В наше время дефицита хороших теноров со стабильными верхами, их выступления в заглавных партиях всегда вызывают интерес. А если вокалист не стоит памятником на сцене, а пытается создать образ - подключается еще и визуально-эстетическая составляющая спектакля.

Интерес, даже пикантность данного вечера придавал тот факт, что с прошлого года Рамиз Усманов был назначен директором Театр оперы и балета Узбекистана имени А.Навои и на бедного цыганского приемыша даже гипотетически никак не тянет, скорее на потерянного графского сына (кем и является его герой). На сей раз партнером узбекского оперного трубадура был заявлен российский баритон - солист приморской сцены Мариинки Вячеслав Васильев, который должен был сразиться с Р.Усмановым за сценическую любовь солистки Михайловского театра Анастасии Барун. Для российских исполнителей, если не изменяет память, - это первое выступление на бакинской оперной сцене. Сможет ли В.Васильев стать достойным соперником не только за сердце Леоноры, но и бакинской публики, а А.Барун органично вписаться в вердиевскую атмосферу запутанных "тайн мадридского двора" с его кулуарными страстями - предстояло узнать в один из минувший выходных дней.

А теперь поподробнее...

Cherchez la femme (шерше ля фам) - "Ищите женщину", утверждают французы, объясняя мотивацию поступков и всех бедствий мужчин. Утверждение несколько спорное (всё же власть и деньги можно причислить к более действенным мотиваторам поступков мужчин), но к запутанному до абсурда сюжету оперы "Трубадур", который давно стал "притчей во языцех" оперных острословов, данное выражение подходит по всем параметрам. Есть две роковые женщины, "замутившие" прошлое и настоящее героев. Старая цыганка Азучена, которая когда-то выкрала графского младенца Манрико, тем самым отомстив за смерть своей матери. И есть красавица-аристократка Леонора, за любовь которой схлестнулись два брата - тот же выкормленный цыганкой Манрико и граф ди Луна. Используя положение и власть, граф ди Луна избавляется от соперника. И только когда на плахе гибнет Манрико, граф узнаёт страшную для него новость от цыганки - он казнил своего родного брата.

Отсутствие элементарной логики у авторов драмы - Антонио Гарсия Гутьерреса и либретто Сальваторе Каммарано, - просто умиляет. Создается ощущение, что они совершенно не знакомы с понятием "причинно-следственная связь". Если любовь испанской герцогини к простому цыгану и их планируемое венчание (немыслимый средневековый мезальянс!) еще можно объяснить "химией любви", которой чужды социальные и национальные предрассудки, то другие перипетии сюжетной канвы вызывают лишь улыбку. К примеру, почему Азучена, которая душевно клянется, что любит своего приемного сына так, как ни одна мать не любила, спустя годы спокойно посылает его на смерть (можно только позавидовать поистине многолетней эпической выдержке этой цыганки).

Рамиза Усманова в титульной партии все эти интриги и страсти явно не тяготили, чему свидетельство - энергичные взмахи шпагой, которые словно подтверждали его лидерство на сцене. Анализировать какие-то мелкие помарки, свойственные исполнению столь архисложной партии (в том числе недотянутое верхнее "до" в "Di quella pira" - "Пламенем адским, что все сжигает"), думается, не стоит, так как сам по себе голос выразительный, пластичный, тембрально богатый, комфортный для слуха и легко трансформируемый для передачи разных оттенков - словно "прирастающий" к исполняемому материалу.

Да и чисто визуально Рамиз Усманов (как и полагается руководящему работнику в театральной сфере) был вне конкуренции: его герой-цыган, пусть и по совместительству рыцарь, был одет богаче (целых три нарядных, парадно-выходных сценических костюма), чем владетельный граф, у которого был лишь скромный черный костюм и плащ с белым крестом на спине в стилистике французского королевского мушкетера. Что же, весьма логично - становится понятным, почему герцогиня предпочла франтоватого цыгана, нежели обедневшего графа.

Для российских исполнителей все было впервые: первое выступление на бакинской оперной сцене и первое выступление в столь непростых партиях, насыщенных сложными межрегистровыми модуляциями, бессчетным количеством фиоритур, россыпью стаккато, не говоря о стремительных частях (стретта, кабалетта). Своебразной образной трактовкой отмечен Граф ди Луна у российского баритона. У В.Васильева - это не трагический персонаж, который невольно становится убийцей брата и возлюбленной, а настоящий классический оперный злодей и душегуб. Аристократичная холодность и надменность героя В.Васильева особо ясно ощущались в знаменитом романсе, который был исполнен аккуратно, но без ожидаемого бриозного (огненного) наполнения: не признание в любви, а весьма выдержанная констатация этого чувства. У российского исполнителя довольно сочный баритон, а прилично спетая кабалетта для дебюта в столь непростой партии - весьма хороший почин.

Анастасия Барун обволакивала зрительный зал своим довольно объемным средним регистром, который гармонично сочетался с образом страдающей арагонской герцогини. Напряжённые верхи были прикрыты эмоциональным зарядом солистки Михайловского театра, стремившейся донести до публики душевное состояние своей героини: ее метания между домогательством всесильного графа и любовью к благородному трубадуру.

Гастрольная деятельность - яркое явление в музыкальном мире. И в этом смысле нужно отметить грамотную политику руководство театра, который постоянно приглашает ведущих солистов зарубежных театров, причем в качестве правил, а не исключения. Это всегда встреча разных школ, традиций, культур, а для отечественных исполнителей есть возможность на других посмотреть и себя оценить, не говоря уже о том, что выступление зарубежных звезд всегда вызывает интерес широкой зрительской аудитории, что весьма немаловажно в наше время необычайной коммерциализации. И как это не парадоксально, но именно гастроли зарубежных исполнителей имеют существенное значение для представления отечественной исполнительской школы. Послушаешь порой зарубежных пропиаренных звезд и начинаешь с особым трепетом относиться к отечественным исполнителям.

Вот и на сей раз, истинной звездой вечера можно с полным основанием назвать отечественное меццо Сабину Вахабзаде в партии инфернальной цыганки Азучены. Партия Азучены - одна из самых интересных и известных меццо-сопрановых партий в мировой оперной практике. Она трудна и не только технически (музыкальная характеристика ритмически прихотливая), но ее также очень сложно спеть стилистически выверено, не говоря уже о сложностях художественного претворения образа мстительной цыганки. Уже начиная с первой арии, С.Вахабзаде раздувала пламя мести ясными "всполохами" верхнего соль. Ни на одну минуту не останавливался своеобразный "пульсирующий нерв": была и страсть, и смятение, и скрытое помешательство рассудка, в полной мере воплощая известный афоризм: "Женщины не мыслят, они замышляют". И все же даже за демонической образностью героини, С.Вахабзаде не спрятать своего природного обаяния.

Акрам Поладов вновь блеснул в партии начальника, вернее, судя по реакции мужского хора, чутко внимавшего его выступление, авторитетного и мудрого наставника графской стражи Феррандо. Турал Агасиев был убедителен в партии Руиса - настолько верного друга титульного героя, что в поединке двух героев, просто "добил" соперника Манрико. Отметим любимицу публики - Нину Макарову в эпизодичной партии Инес, а также Эльчина Ахадзаде в парти старого цыгана. Очень прилично - слаженно и полнозвучно прозвучал хор цыган (главный хормейстер - Севиль Гаджиева).

Современники Дж.Верди злословили на счет его оркестровки, что вся инструментальная партитура состоит из одной "большой гитары" (намекая его на сугубо аккомпанирующую функцию). Не вдаваясь в обсуждение столь спорного утверждения, как и по поводу музыкального сопровождение оркестра театра под руководством Эйюба Кулиева, отметим, что ансамблевые моменты были довольно хорошо сцементированы оркестром. Это тем более ценно, поскольку вся опера, подобно мозаике, состоит из отдельных ярких арий и сцен, которые весьма сложно воплотить в единую фреску.

В современной психологии есть понятие closure (завершение), и весь спектакль словно подтверждал его основной постулат: чтобы иметь будущее, нужно отпустить свое прошлое. Иначе оно просто не дает двигаться вперед, сжигая и опустошая все вокруг. И хотя конец оперы довольно трагичен - нет даже намека на оптимистический ракурс финальной составляющей, публика, судя по бурным аплодисментам и выкрикам "Браво!", осталась спектаклем довольной.