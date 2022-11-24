В Узбекистане отметили 114-летие со дня рождения Максуда Шейхзаде

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане прошел вечер "Поэт, стремящийся к свободе", посвященный 114-летию со дня рождения писателя, драматурга и поэта, литературоведа-ученого, автора переводов классиков мировой литературы на узбекский язык, педагога Максуда Шейхзаде (1908-1967), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

В мероприятии, организованном совместно с Ташкентским государственным транспортным университетом, приняли участие преподаватели и студенты вузов, литературоведы, представители азербайджанской диаспоры.

Выступившие заместитель директора Центра Надир Алимирзоев, декан университета Абдувохит Сотиволдиев, заместитель директора Института литературы, языка и фольклора при АН Узбекистана Манзура Отажонова рассказали о жизни и творчестве Максуда Шейхзаде, занимающего особое место в истории братских азербайджано-узбекских отношений.

Максуда Шейхзаде называли сыном двух народов. Он родился в Агдаше (Азербайджан), где и получил начальное образование в школе "Рюшдийе", которую основал знаменитый педагог Мухтар Эфенди. Школа была известна своими прогрессивными принципами и методами преподавания. В 1920-1925 годах он учился в Бакинской учительской семинарии, где преподавали видные просветители Азербайджана, поэты и публицисты - Абдулла Шаиг, Гусейн Джавид, Джаббар Эфендизаде, Медина Гиясбейли, Джамо бек Джебраилбейли. После завершения учебы два года работал преподавателем в Дагестане, где в это время действовало большое количество азербайджанских школ. Здесь молодой преподаватель написал ряд своих ранних стихов, которые были собраны в виде рукописей в "Тетради Шейхзаде".

В 1927 году Шейхзаде впервые выступил против наиболее одиозных мероприятий советской власти и через год был сослан в Среднюю Азию, в Ташкент. Не имея жилья, работы, находясь под надзором властей, он вскоре доказал, что трудности не сломили его. Он выучил в совершенстве узбекский язык и поступил на заочное отделение Бакинского педагогического института. Блестяще окончив его, Шейхзаде поступил в аспирантуру при комитете науки Народного комиссариата УзССР (1933-1935). После окончания аспирантуры был принят на работу в Институт языка и литературы имени А.С.Пушкина Академии наук Узбекистана в качестве научного сотрудника.

С 1938 года Шейхзаде стал преподавать историю узбекской литературы в Ташкентском педагогическом институте. В Узбекистане первые стихи Шейхзаде были опубликованы уже в конце 1929 года. Вскоре Шейхзаде стал деканом факультета и заведующим кафедрой вуза.

С начала 30-х годов прошлого века один за другим выходят в свет сборники стихотворений Шейхзаде, которые сразу раскупались большим тиражом. Он становится известным критиком, ученым, публицистом, ученым, исследуя классическую и современную узбекскую, азербайджанскую, русскую и мировую литературу. В годы Великой Отечественной войны Шейхзаде выступает с горячими речами перед тружениками тыла, создает боевые очерки, поднимающие дух народа.

Особое место в узбекской драматургии занимает драма "Джалолиддин" (1941), посвященная теме борьбы последнего хорезмшаха Джалолиддина Мангуберди с монгольскими войсками Чингизхана в XIII веке. Драма призывала к борьбе с оккупантами и с большим успехом ставилась в театрах Узбекистана. За это произведение Максуда Шейхзаде стали называть Шекспиром узбекской литературы. Однако эта же драма сыграла трагическую роль в судьбе поэта. Сразу по окончании войны Шейхзаде был привлечен к уголовной ответственности за то, что в драме возвеличивал хорезмшаха и прогрессивных деятелей духовенства, преподнося как пример для подражания. В результате - 25 лет сибирских лагерей. Из этого срока поэт отсидел 10 лет, смерть Сталина и последующая реабилитация позволили ему вернуться.

Он вновь создает произведения, особое место в творчестве занимают литературные переводы мировых классиков, азербайджанских и узбекских поэтов и писателей. А созданная в 1964 году трагедия "Мирза Улугбек", посвященная знаменитому узбекскому астроному и государственному деятелю XIV века, по мнению исследователей, вместе с "Джалолиддин" заложили прочную основу стихотворной узбекской драматургии.

На мероприятии гостям был представлен документальный фильм "Гордость двух народов", посвященный Максуду Шейхзаде и созданный по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, были показаны сцены из произведений писателя, продекламированы стихи.