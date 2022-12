В Лондоне состоялась презентация фильма "Сокровища мира - Азербайджан" ("Treasures of the World - Azerbaijan").

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, показ фильма "Сокровища мира - Азербайджан" в BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) был приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон, член Палаты лордов Дэвид Эванс, послы Пакистана, Казахстана и Грузии в Лондоне, члены азербайджанской общины в Великобритании.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов поблагодарил азербайджанскую общину и оценил проделанную в последние годы работу. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Великобританией развиваются на высоком уровне. Посол также рассказал о неоценимой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджана.

Отметим, что фильм, снятый историком, писателем, ведущей и автором сценария популярной серии документальных фильмов "Сокровища мира" профессором Бетани Хьюз был показан во многих международных СМИ и на телевидении, включая "BBC World News".

Фильм, рассказывающий о чудесной истории и культурных сокровищах Баку, города Шуша, Гобустана и Шеки, направлен на пропаганду богатого культурного наследия Азербайджана в международном масштабе.