Азербайджанская анимация вместе с фильмом Чарли Чаплина на фестивале немого кино в Германии

Анимационный фильм азербайджанского режиссера Вагифа Бехбудова "Начало", снятого по сценарию видного драматурга, режиссера и сценариста Рустама Ибрагимбекова, будет представлен в рамках XXI İnternationales Festival Für - Международного фестиваля немого кино, который пройдет с 27 по 30 января, сообщил Trend автор картины, передает Day.Az. Фестиваль пройдет в Доме культуры города Хайдельберг (Германия).

"Начало" было снято в 1982 году Азербайджанским государственным телевидением по заказу Центрального телевидения СССР. Сюжет основан по мотивам легенд о взаимоотношениях первых людей на земле - Габиля и Хабиля (сыновей Адама и Хаввы), один из которых разрушитель, другой созидатель.

"Отличие и уникальность этого фестиваля от других немецких фестивалей немого кино заключается в том, что для сопровождения фильма приглашаются музыкальные группы из разных стран, т.е. посредством созданных новых композиций ретро-картины получают второе дыхание. При показе отключается звук, и новое живое музыкальное сопровождение в исполнении различных музыкантов раскрывает порой эти фильмы с совершенно новой стороны, так как они привносят свое видение этих кинопроизведений, пропуская их через себя и подбирая в соответствии с этим музыкальные произведения. Причем, принимают участие как немецкие, так и зарубежные музыканты. Эту картину с глубоким философским содержанием будет сопровождать немецкий пианист Фридварт Геббельс", - отметил Вагиф Бехбудов.

Своими впечатлениями об азербайджанском фильме поделился и Фридварт Геббельс, который отметил, что основатель İnternationales Festival Für Хушенг Вахеди не только директор этого фестиваля, который постоянно находится в поиске новых интересных фильмов и лично отбирает их для фестиваля, но и хороший друг с всегда новыми идеями.

"Летом Хушенг Вахеди побывал в Азербайджане, там ему друг режиссер Шамиль Алиев предложил посмотреть этот короткометражный фильм. После возвращения он позвонил мне и предложил посмотреть эту картину и спросил, соглашусь ли я принять участие в фестивале как музыкант. Я посмотрел этот азербайджанский фильм, и он мне очень понравился, так как его человеческое и философское содержание ново. На основе своих впечатлений и мыслей от этого фильма я написал новую музыку к нему. Так что, на фестивале фильм будет показан с новой оригинальной музыкой", - сказал немецкий музыкант.

Отметим, что "Начало" - единственный анимационный фильм, представленный на фестивале. Среди представленных фильмов отметим картину Чарли Чаплина, который как режиссер снял "Цирк" в 1928 году.