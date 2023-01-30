Независимая короткометражная мелодрама «Девичья Башня» стала победителем 8 международных фестивалей

"Девичья башня" - короткометражный фильм, снятый независимыми кинематографистами. При помощи современного киноязыка раскрывает проблемы, существующие в современном обществе. Фильм был удостоен высших наград на различных фестивалях в Италии, Турции, США, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии, передает Day.Az.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с родственной ему душой - "своим человеком". Но нерешительность или созданные обществом новые нормы отношений, а также желание ни от кого не отставать не позволяют нам увидеть этого человека. Порой, в суетливой погоне за ложными идеалами, мы умудряемся не заметить этого человека, даже если он совсем близко. Сюжет фильма "Девичья башня" повествует о случайном знакомстве двух разных людей, у каждого из которых своя жизнь, свои личные отношения. Однако во время знакомства оба понимают, что встретили "своего человека". На протяжении всего фильма героям приходится делать выбор: либо сохранить все как есть и вернуться назад к своей повседневной жизни, либо начать новые отношения со "своим человеком", о котором каждый из них всегда мечтал...

Режиссер и автор сценария фильма: Мехти Агаев, оператор-постановщик: Delee, художник-постановщик: Шахин Гасанли, монтаж: Аскер Рагимов, саундтрек: Севда Алекперзаде, Эмма Алекперзаде и Рауф, продюсеры: Мехди Агаев, Фариз Ахмедов, Эмиль Наджафов и Орхан Дадашов.

Главные роли исполнили Кёнуль Джафарзаде, Тюркай Джафарли и Кямран Агабалаев.

Премьера фильма в Азербайджане ожидается в феврале.