Рамиз Новруз был ведущим мастером сцены.

Об этом во вторник сказал Trend народный артист Азербайджана Али Нур (Алибала Нуралиев) на церемонии прощания с Рамизом Новрузом, передает Day.Az.

"Я знал Рамиза Новруза еще со студенческих лет. Завершив обучение, он получил распределение в Сумгайытский театр, где воплотил интересные образы. Затем пришел в Государственный академический национальный драматический театр. Рамиз Новруз был ведущим актером Аздрамы, мастером сцены. Приход Рамиза Новруза, Нураддина Мехтиханлы, Тельмана Адыгезалова, Бести Джафаровой, Фирангиз Муталлимовой в театр привнес новшество в эту сферу, создал новую волну. Образы, которые воплотил Рамиз Новруз, полюбились зрителями. Такие актеры незабываемы", - сказал народный артист Али Нур.

Отметим, что Рамиз Новруз (Рамиз Новрузов) родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района. В 1974 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на актерский факультет. После окончания учебы по распределению был направлен на работу в Сумгайытский государственный драматический театр имени Гусейна Араблинского. В 1981 году начал работать в труппе Государственного академического национального драматического театра, на сцене которого воплотил много ярких, харизматичных и запоминающихся образов. Актер был занят в таких спектаклях, как "Хуршидбану Натаван", "Песня осталась в горах", "Наша странная судьба", "Правитель и его дочь", "Макбет", "Король Лир", "Мой любимый сумасшедший", "Телескоп" и многих других. Большая часть творческой деятельности Рамиза Новруза также была связана и с кино, он был занят в таких фильмах, как "Низами", "Я любил вас больше жизни", "Жизнь Джавида", "Последний дервиш" и других. Рамиз Новруз скончался сегодня ночью на 68 году жизни после продолжительного онкологического заболевания.