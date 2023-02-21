Рамиз Новруз старался победить болезнь, но, к сожалению, мы его потеряли…

Кончина Рамиза Новруза - большая потеря для нашей культуры, театрального и киноискусства.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend Life народный артист Азербайджана Гаджи Исмаилов.

"С творчеством Рамиза Новруза я познакомился, когда он еще работал в Сумгайытском государственном драматическом театре. Потом он пришел в Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, мы с ним играли вместе во многих спектаклях. Последней нашей совместной работой стала постановка "Ханума". Рамиз Новруз исполнил роль князя, создав прекрасный образ. В этой роли с его стороны были интересные импровизации, все они были к месту, и хорошо принимались зрителями", - отметил народный артист.

Гаджи Исмаилов добавил, что Рамиз Новруз был жизнелюбивым, оптимистичным и искренним человеком.

"Он старался победить болезнь. Но, к сожалению, мы его потеряли..." - сказал народный артист.

Отметим, что Рамиз Новруз (Рамиз Новрузов) родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района. В 1974 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на актерский факультет. После окончания учебы по распределению был направлен на работу в Сумгайытский государственный драматический театр имени Гусейна Араблинского. В 1981 году начал работать в труппе Государственного академического национального драматического театра, на сцене которого воплотил много ярких, харизматичных и запоминающихся образов. Актер был занят в таких спектаклях, как "Хуршидбану Натаван", "Песня осталась в горах", "Наша странная судьба", "Правитель и его дочь", "Макбет", "Король Лир", "Мой любимый сумасшедший", "Телескоп" и многих других. Большая часть творческой деятельности Рамиза Новруза также была связана и с кино, он был занят в таких фильмах, как "Низами", "Я любил вас больше жизни", "Жизнь Джавида", "Последний дервиш" и других. Рамиз Новруз скончался сегодня ночью на 68 году жизни после продолжительного онкологического заболевания.