Азербайджанский фильм вызвал большой интерес в Эстонии

В Балтийской школе кино, медиа и искусств (BFM) Таллиннского университета состоялась презентация художественного фильма Хикмета Рагимова "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked), сообщает Day.Az.

Показ картины прошел в рамках проекта "Киноискусство объединяет и учит", вызвав большой интерес. Среди зрителей были студенческо-преподавательский состав, деятели культуры и общественности, киноманы, представители азербайджанской диаспоры, гости из Японии, Португалии и других стран.

На открытии вечера руководитель проекта в BFA Эларо Ленд, куратор проекта Жак Лохмус, руководитель азербайджанской воскресной школы, сопредседатель Академии карьерного образования Сянам Алиева и сопредседатель Академии карьерного образования Кадыр Таныш отметили значимость презентации картины как очередного моста культуры между странами и народами.

Режиссер и автор сценария фильма, исполнитель одной из главных ролей Хикмет Рагимов рассказал о работе над картиной, которая была снята в 2022 году и уже удостоена международных призов на кинофестивалях в Турции, Франции и Чехии в номинациях "Лучший полнометражный фильм", "Лучший режиссер полнометражного фильма" и "Лучший фильм". Фильм, который является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV) - режиссерский дебют актера театра и кино Хикмета Рагимова.

"Презентация фильма прошла на высоком уровне, вызвав большой интерес. Зрителям был интересен драматический сюжет картины, и после показа на протяжении около полутора часов прошли дискуссии, я ответил на вопросы аудитории. Отрадно отметить, что картина вышла на международный уровень и вызывает живой интерес широкой общественности", - сказал Trend Life Хикмет Рагимов.

Он также выразил признательность организаторам вечера.

По сюжету фильма, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. Вместе с неким Сабиром он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди...

В ролях также снялись заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов и Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие. Оператор-постановщик - Иман Иманов, композитор - Турал Мамедли, звукорежиссер - Мортеза Наджаф, грим - Севиндж Зейналова.