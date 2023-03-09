Блистательное «Лебединое озеро» на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Постановка самого известного и загадочного балета в мировом наследии классического танца - "Лебединого озера" в честь Международного женского дня с участием ведущих артистов мирового балета уже стала традицией в отечественном Театре оперы и балета.

Для бакинских балетоманов - это уникальная возможность познакомиться с творчеством признанных зарубежных исполнителей в столь знакомом классическом репертуаре, сравнить выступления именитых гастролеров, а в перерывах в фойе театра определить, какая из исполнительниц наиболее совершенно передала претворяемый на сцене двойной образ Одетты-Одиллии (и в плане технической составляющей, и в плане драматической интерпретации). Ну, а для восторженно-благодарной публике - тот редкий случай из определения "in situ": в нужном месте, в нужное время и в правильном контексте.

Для мужчин это возможность еще раз выразить расположение своей прекрасной половине в столь значимый для ней день (многие дамы были с цветами). Ну, а для женщин это еще одна попытка окунуться в особый "флер" красоты и чувственности, окутывающий атмосферу этого романтического "Озера", тем более, когда в афишах заявлен столь интригующий дуэт: прима-балерина Мариинского театра очаровательная Надежда Батоева с глазами цвета зачарованного озера и ее партнер по питерской сцене Филипп Степин.

Впрочем, "Озеро" уже было взволнованно на подходах к театру. Билеты на спектакль были распроданы практически моментально и робкие вопросы о лишнем билете лишь усиливали ажиотаж вокруг предстоящего вечера. Насколько гармонично будет смотреться дебютное выступление пары Батоева-Степин на бакинской сцене и смогут ли они поддержать нужный "градус" настроения этого теплого праздничного мартовского вечера, предстояло узнать по прошедшему спектаклю.

А теперь поподробнее...

Балет П.И.Чайковского всегда привлекал внимание не только своей поистине волшебной музыкой, но и поиском нового художественного развития сюжетной канвы. Дуализм женского образа: Белого (ангелоподобного и закомплексованного) и Черного (стервозно-соблазнительного) Лебедя, как и два мужских образа - благородный Принц (извечная мечта каждой женщины) и демонический, злой гений Ротбарт (на любителя) - вызывал интерес и у хореографов, и у исполнителей, которые постоянно пытались привнести свою "нотку" в интерпретацию балета. И за почти полуторавековую историю "Озера" даже приблизительно подсчитать число редакций творения П.И.Чайковского, пожалуй, не возьмутся даже балетоведы, умеющие "плавать" в этом балетно-священном "Озере".

Финал балета по первоначальному замыслу был трагичен: Одетта хотя и простила принца, но не смогла принять предательства и в финале волны зачарованного озера поглощают их обоих. Если на Западе чаще отдают предпочтение подлинному замыслу балета, то на постсоветском пространстве (на радость публике) до сих пор сохранилась "сталинская трактовка" финала с голливудским happy-end'ом. Ведь женской половине зала всегда приятно думать, что "принц ушел, но обещал вернуться", а мужской - "она поймет и простит".

Неискушенная публика идет на знаменитый балет, профессионалы - на исполнителей. В хрестоматийной классической постановке "Озера" каждая исполнительница привносит в интерпретацию спектакля свою энергетику, выбирает модель вариации. И в плане актерского воплощения главные исполнители "рассказывают" свою историю любви, не говоря уже о блестящем втором акте, который является тройным экзаменом по актерскому, танцевальному мастерству и физической выносливости.

Балетная пара Н.Батоева-Ф.Степин смотрелась весьма гармонично. Несмотря на то, что главный акцент Н.Батоева сделала на Черный акт, дав волю своим чувствам и эмоциям (видимо, образ женщины-вамп, играючи разбивающей мужские сердца, более близок приме Мариинки), красивая фразировка Белого лебедя с мягкими выразительными руками, отточенные движения (четкая фиксации точек-поз в аттитюдах, арабесках, алягсонах при хорошем апломбе) приятно завораживали. И все же Одетта в образном воплощении Н.Батоевой была несколько отстранена, словно не верила, что Зигфрид может спасти ее от зачарованных пут.

Эта холодность позволила приме Мариинки более эффектно выглядеть в Черном акте. И начало не разочаровало - было впечатляюще-броское появление в Entree: скульптурная четкость в движениях, самоуверенность, ликующее торжество полностью передающееся и телом, и взглядом. Одиллия-Н.Батоева весьма решительна и высокомерна, явно сознающая силу своих колдовских женских чар. Вполне понятна реакция принца на такую роскошную незнакомку на фоне бледных невест - словно бриллиант среди фианитов. Правда в столь ожидаемом дьявольском фуэте, отражающем ее ликование по поводу соблазненного принца, опорная нога отошла от "пятачка" и 32 оборота не докрутила. Однако тур-шене в коде оставили не просто благоприятное, а восторженное впечатление у бакинской публики, которая в целом весьма бурно на протяжении всего спектакля реагировала на каждое удачное па балерины, порой заглушая своими аплодисментами звучание оркестра.

Как правило, в рецензиях об "Озере" большая часть уделяется исполнительнице главной двойной партии, однако хотелось бы отметить Филиппа Степина, который деликатно "аккомпанировал" партнерше, проявлял галантность как к поселянкам в первом акте, так и невестам во втором, и буквально летел на крыльях любви в прыжковых вариациях (отдельно отметим double tour en l'air). И в плане актерского воплощения был явно влюбленный принц, искренне раскаивающийся за свою ошибку и весьма корректно расправляющийся с Ротбартом.

Просто великолепный заслуженный балетный злодей отечественной сцены Самир Самедов-Ротбарт был как всегда импозантен и даже во время поединка снисходительно поглядывал на принца, картинно корчился в судорогах в финале словно намекая - сейчас встану, отряхнусь и пойду дальше зачаровывать твою красавицу... до следующего спектакля.

Весьма достойно смотрелась и балетная труппа театра (отдельное "Браво!" главному балетмейстеру театра Камилле Гусейновой). Было замечательное Pas de trois с высокими зависающими прыжками Тимура Одушева, который обходительно поддерживал своих очаровательных партнерш - кокетливо-грациозную Самиру Мамедову и статную Аян Эйвазову, которая выглядела не поселянкой, а, скорее, королевской фрейлиной. Очаровательно смотрелся знаменитый квартет маленьких лебедей с участием Юлии Ферштандт, Динары Шириновой, Лейлы Нариманидзе, Сабины Гаджидадаш. Кямран Гурбанов в партии Шута уверенно смотрелся в антураже дворца.

Отметим зажигательный каскад характерных танцев с участием наших исполнителей, которые были исполнены с драйвом, словно "подогревая" температуру к победоносному выходу Одиллии. Это очаровательные Эльмира Сулейманова и Аян Эйвазова с красавцами Анаром Микаиловым и Макаром Ферштандтом в искрометном Испанском танце; Нигяр Алиева и Сеймур Гадиев в "Чардаше", Динара Ширинова и Интигам Мамедов в "Неаполитанском танце", яркий октет "Мазурки". Нельзя не отметить и кордебалет в целом - весьма достойное исполнение.

Звучание оркестра отечественного театра в "Озере" - это отдельная песня. Как и балет - иногда светлая, иногда поддернуто туманом недосказанности. Думается, не стоит акцентировать внимание на отдельных моментах звучания оркестра под руководством Эйюба Гулиева, тем более партитура Чайковского весьма непроста - обилие тембровых красок, постепенно раскрывающихся в сольных партиях, непростые ансамблевые номера, симфонический размах tutti оркестра. В целом оркестр звучал весьма выразительно. И судя по восхищенным овациям (многие зрители приветствовали всех участников стоя на финальном поклоне), публика осталась спектаклем довольна. Ведь весь вечер в стенах Театра оперы и балета был словно напоен ощущением настоящего чуда, маленького волшебства, которого так не хватает в безумном ритме современной жизни. Трепет воздушных пачек балетной лебединой стаи, каскад национальных танцев в антураже дворца, жизнеутверждающий финал-апофеоз всепрощающей любви - это модель идеального мира, которого нет. Но очень хочется, чтобы он был, хотя бы на балетной сцене...