Центр мугама представит спектакль «Спор плодов»

1 апреля в Международном центре мугама состоится премьера спектакля "Спор плодов" по произведению великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Как передает Day.Az, спектакль создан в рамках проекта "Мугам объединяет мир!". Проект направлен на знакомство юных зрителей Центра мугама с народной музыкой Азербайджана и литературными произведениями других стран. В постановке будет показано, как тесно переплетаясь, музыка и слово могут гармонично существовать в одном пространстве.

Притча "Спор плодов" рассказывает о том, что у каждого в жизни есть свое место и свои почитатели. Нельзя свои достоинства превозносить посредством унижения других людей.

В спектакле заняты Искра Тарант, Евгений Максимов, Мамед Алили и Сона Абдуллаева, а также ханенде Эльгиз Алиев, Рашад Ибрагимов (тар), Тебриз Юсубов (каманча) и Сайяр Теймуров (нагара).