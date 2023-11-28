В Центре Гейдара Алиева открылся "Форум культуры и творческих индустрий"

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие "Форума культуры и творческих индустрий" (Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu), сообщает во вторник Day.Az.

Форум проходит при организации министерства культуры Азербайджана в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə) и продлится до 30 ноября.

Форум организован с целью обсуждения перспектив взаимного сотрудничества и существующих проблем среди представителей данной сферы, а также изучения возможностей всестороннего развития творческой индустрии.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии и круглые столы с участием руководителей соответствующих государственных учреждений и представителей креативного сектора.

На рамках форума в Центре Гейдара Алиева также проходит "Выставка культуры и творческих индустрий" (Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Sərgisi (MY EXPO 2023)). Выставка проводится в целях продвижения креативной продукции и деятельности представителей творческой индустрии, и объединяет такие творческие кластеры как кино, анимация, музыка, cultech (стартапы в сфере культуры), gametech (игровые технологии), мода, дизайн, а также творческие пространства и регионы.

Помимо этого, 29-30 ноября в рамках форума в Центре Гейдара Алиева пройдет круглый стол на тему "Создание анимационной сети тюркского мира", "Перспективы сотрудничества в сфере юмора тюркского мира" и другие темы.

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