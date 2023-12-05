Яркие эмоции! Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова впервые выступила в Баку

В Баку впервые с сольным концертом выступила Примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана Юлдуз Усманова, сообщает Day.Az. Концерт, организованный 33Event, прошел во Дворце Гейдара Алиева при аншлаге.

В репертуар Юлдуз Усмановой входит более 1000 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. Помимо Узбекистана, альбомы певицы издавались в Германии, США, Англии, Турции, Голландии и других странах, общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров. Юлдуз Усманова гастролировала во многих странах, покорив в этот раз Баку, где много поклонников ее творчества.

Хиты "Мухаббат", "Сени севердим", "Мама" и другие композиции певицы на протяжении всего вечера дарили зрителям потярсающие эмоции. Энергетика самой Юлдуз Усманова буквально зашкаливала, заряжая зал. Певица была окружена любовью зрительного зала, тепло общалась со сцены, несколько спускалась к зрителям, которые делали селфи, дарила бакинцам и гостям столицы свои искренние эмоции, щедро получая взамен яркие овации.

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