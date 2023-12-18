Фестиваль японской культуры и будо в Баку

В Бакинском дворце спорта прошел Фестиваль японской культуры и будо - национальных боевых искусств.

Как сообщает Day.Az, организаторами мероприятия, которое состоялось 17 декабря, выступили посольство Японии в Азербайджане, оргкомитет Фестиваля будо, Федерация дзюдо, а также компании Game Summit, JTI Азербайджан, ISR AUTO, AQUAVITA, BOUQUET.

В мероприятии, которое длилось почти пять часов, приняли участие различные структуры, в том числе спортивные федерации, учебные заведения, компании Японии, представившие древнюю культуру этой страны и образцы боевых искусств.

На фестивале, наряду с чайной церемонией, каллиграфией, кимоно, икебаной и оригами, являющимися примерами традиционной японской культуры, состоялась демонстрация костюмов косплей. Кроме того, гости мероприятия стали зрителями увлекательных состязаний, в программу которых вошли популярные виды японских боевых искусств - каратэ, дзюдо, айкидо и кендо. В рамках фестиваля были также исполнены японские песни и танцы, состоялись другие интересные сценические выступления.

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