За годы почти 30-летней оккупации земель Азербайджана Арменией были изменены топонимы, культурное и природное наследие нашего народа было уничтожено, незаконно использовано, его происхождение фальсифицировано и вывезено в Армению.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказала на открытии форума "Культурное наследие" заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова.

Было отмечено, что оставшееся на территории Армении наследие азербайджанского народа также подверглось уничтожению и фальсификации.

Было подчеркнуто, что в Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников. Есть множество исторических и археологических памятников, не прошедших государственную регистрацию. В период оккупации они были разрушены, 47 памятников стерты с лица земли.

Саадат Юсифова добавила, что 433 культурно-исторических памятника прошли осмотр, был проведен мониторинг 182 памятников.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит форум "Культурное наследие" (18-19 декабря).

Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области пройдут широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия, пройдут обсуждения вопросов государственной поддержки и другим направлениям материального и нематериальное наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятников.

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