В Бакинской русдраме пройдет грандиозное новогоднее шоу с супергероями и сказочными персонажами

В канун Нового года - 30 декабря, 3 и 6 января и на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра будет показано новогоднее музыкальное представление под названием "Новый год - круглый год", сообщает Day.Az.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками яркого красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, Деда Мороза и Снегурочки, Веселого Пикачу и Соника, Барби и Кена, супергероев Марвела, Эльзы, Анны и Олафа, Жасмин и Аладдина, Золушки и Принца, Малифисенты и Авроры, и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

В фойе театра всех детей будут встречать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно, а также ждёт множество новогодних сюрпризов.

Ждём вас на самой настоящей ёлке, не пропустиие это грандиозное событие. Начало показов - в 12.00 и 15.00.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/novyj-god-kruglyj-god.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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