В Баку состоится съезд культурологов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В отеле Holiday Inn Baku 22 декабря откроется VII съезд Ассоциации культуры "Симург", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend президент организации, профессор Фуад Мамедов.

"Важнейшей задачей новой стратегии является формирование в республике нового понимания культуры, обеспечение приоритетов развития интеллектуальной культуры молодежи, организация процесса "духовного производства" и совершенствования высококультурных граждан, являющихся стратегическим возобновляемым ресурсом и главной движущей силой устойчивого и безопасного развития, ядром человеческого капитала. Системный культурологический подход к анализу проблем национального развития, культурологическая экспертиза принимаемых решений и результатов деятельности открывают новые возможности для прогресса и совершенствования духовной культуры азербайджанского общества и государства. Коллектив Ассоциации культуры "Симург" полагает, что ее творческий вклад в более чем тридцатилетний период ее созидательной деятель­ности в развитие духовной культуры азербайджанского народа оставил яркий след в истории культуры, науки, образования и просвещения", - отметил Фуад Мамедов.

Ассоциация культуры Азербайджана "Симург" - первая многоотраслевая неправительственная организация культуры нового типа, учрежденная в апреле 1990 года видными представителями азербайджанской науки и культуры в целях гражданского содействия развитию духовной культуры азербайджанского народа при помощи развития и творческого использования достижений культурологической науки, образования и просвещения. Ассоциацией разработаны инновационные культурологические концепции, реализованы научно-просветительские проекты и модели в Азербайджане и за рубежом, проведено более трехсот конференций, семинаров, выездных лекций и мастер-классов, сделаны доклады на международных форумах.

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