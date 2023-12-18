Путешествие в мир разных эпох! Метаморфические узы отца и сына - Ибрагима Гасанова и Рухуллы Гасанзаде

В Галерее искусств Музейного центра в Баку состоялось открытие юбилейной выставки работ членов Союза художников Азербайджана, отца и сына - Ибрагима Гасанова и Рухуллы Гасанзаде "Метаморфические узы: 70/30", сообщает Day.Az.

В этом году художнику-скульптору Ибрагиму Гасанову исполняется 70 лет, а его сыну, художнику Рухулле Гасанзаде - 30 лет. "Метаморфические узы: 70/30" - юбилейный праздник, объединяющий двух творческих людей, двух художников. Эта выставка представляет собой презентацию гармонии прошлого и настоящего, вчерашнего и сегодняшнего. Выставка отражает творческий путь 70-летнего опытного мастера, а также перспективы 30-летнего художника. На выставке экспонируются 22 современные скульптуры и 28 картин художника-скульптора Ибрагима Гасанова и до 35 картин Рухуллы Гасанзаде.

На открытии выступили председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, народный художник Ариф Гусейнов и другие, отметившие необычный творческий путь и взгляд на искусство Ибрагима Гасанова и Рухуллы Гасанзаде.

Зрителям вначале предлагается совершить "70-летнее путешествие", погрузившись в мир искусства опытного художника, свидетеля эволюции современного искусства на холсте. Путешествие в глубины искусства вместе с работами скульптора, бросающими вызов традиции того, что искусствоведы называют "мягкой скульптурой", наслаждение богатым опытом, глубиной подхода к искусству никого не может оставить равнодушным.

Параллельно можно оценить 30-летний взгляд молодого художника, почувствовать талант личности, только начинающей свое путешествие, войдя в мир инноваций, поиска и опыта. Смелые мазки, нетрадиционная техника и новые перспективы изображают ландшафт быстро меняющегося мира и роль изобразительного искусства в нем.

Место встречи разных эпох: "Метаморфические узы: 70/30" - это не только прославление индивидуального таланта, но и свидетельство силы сотрудничества и обмена идеями между поколениями. Это диалог контрастирующих опытов, разных творческих миров. Это и есть наследие и будущее. "Метаморфические узы: 70/30" - это дань уважения вечному наследию искусства и его способности преодолевать время. Это напоминание о том, что искусство - это источник преемственности, мост между поколениями и эпохами, и вдохновение для будущего. В этом увлекательном, уникальном творческом путешествии, где 70/30 означает больше, чем цифры, зритель становится свидетелем силы искусства и творческого духа, объединяющего поколения. Эта концепция подчеркивает важность выставки в демонстрации творческой эволюции двух поколений, того, как их разные перспективы и опыт объединяются в гармоничном празднике искусства.

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