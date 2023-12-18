На форуме "Культурное наследие" обсудили вопросы атрибуции экспонатов, относящихся к Азербайджану, в коллекциях музеев мира

Одной из важных тем, связанных с нашим культурным наследием, является вопрос атрибуции экспонатов, относящихся к Азербайджану, которые хранятся в коллекциях различных музеев мира.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказала директор Азербайджанского национального музея искусств, председатель Азербайджанского национального комитета Международного совета музеев (ICOM) Ширин Меликова в ходе панельных обсуждений на форуме "Культурное наследие".

По словам Меликовой, в атрибуции многих экспонатов, относящихся к азербайджанскому искусству, которые хранятся в музеях мира, есть неточности. "Мы устанавливаем отношения с музеями в разных странах, занимаемся вопросами атрибуции. Музейные работники знают, что вносить изменения в паспорт экспоната крайне тяжело, практические невозможно. Однако музеи привлекают известных экспертов, которые работают с коллекцией, и предоставляют информацию на основе точных научных исследований", - сказала она, добавив, что после этого музеи могут использовать эту атрибуцию при проведении выставок, издании каталогов и т.д.

Ширин Меликова добавила, что Азербайджанский национальный музей ковра последние восемь лет занимался этой работой, и добился ряда успехов в данном направлении.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит форум "Культурное наследие" (18-19 декабря). Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов проходят широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия.