Вечность Вагифа Мустафазаде… Потрясающий и душевный вечер в Баку

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт "Будущие звезды", посвященный памяти выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреат Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979), организованный Домом-музеем и Благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде, сообщает Day.Az. Мероприятие было приурочено к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Вечер получился потрясающим по программе и очень душевным по атмосфере, вечным ценностям музыкального наследия Мастера. Директор Дома-музея и председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева рассказала о жизни и творчестве Вагифа Мустафазаде, поделилась воспоминаниями.

Вагиф Мустафазаде прожил короткую (всего 39 лет), но содержательную жизнь. Выпускник музыкальной школы имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", международного конкурса джазовых композиций в Монако, музыкальный руководитель грузинского ансамбля "Ореро", и основатель джазового трио "Кавказ при Грузинской государственной филармонии джазовое трио "Кавказ", основатель вокального квартета "Лейли" и ВИА "Севиль" при Государственном радио Азербайджана, коллектива "Мугам", успешные гастроли по городам СССР и в странах Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". И самое главное - с первых дней творческой деятельности снискал любовь миллионов, что продолжается и по сей день. Вагиф Мустафазаде синтезировал джазовую музыку с азербайджанским мугамом, имеющим глубокие корни, тем самым добавил уникальные образцы джаз-мугама в сокровищницу мировых музыкальных жемчужин. Подобные нововведения, сделанные им в музыке, актуальны и сегодня, и многие музыканты используют в своих выступлениях синтез джаза и мугама, созданный Вагифом Мустафазаде.

Концертная программа, в которой звучали произведения Мастера, была не только яркой, но и оригинальной - ведь в ней принимали участие дети звезд. Для талантливой молодежи была создана прекрасная возможность для творческого самовыражения и возможность показать свое мастерство. Сын народного артиста Азера Зейналова Фарид исполнил произведение "Март", сын народного артиста Энвера Садыгова Хидаят "Останься в моем сердце", сын заслуженного артиста Эмиля Афрасияба Джавад "Весна", сын заслуженного артиста Шахина Новрасли Мирсамед "Will Power", правнук великого поэта Самеда Вургуна Вургун "Мама". Также ученик музыкальной школы №2 имени Вагифа Мустафазаде Иса Багиров исполнил "Фантазию", Вюсал Айдемиров и Ибрагим Бабаев - "Баяты Шираз", Мухаммед Аллахвердиев - "Азиза", Джаваншир Абдуллаев - "Таллин в мае", Эльхан Нифтиев - "Мелодия", Эмиль Ахмедзаде и Назиля Алиева - "Дороги", Эльмар Гусейнов - "Страницы жизни" и хор "Сабах" представил "Мой рай - Карабах". Выступления прошли под бурные овации зрителей.

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