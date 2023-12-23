В Баку состоялся международный съезд культурологов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В отеле Holiday Inn Baku состоялся VII съезд Ассоциации культуры "Симург", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Среди выступивших участников, почетных гостей были ученые, педагоги и деятели искусства Азербайджана, России, Турции, Германии, Израиля и других стран - президент Ассоциации культуры "Симург", профессор Фуад Мамедов, лауреат государственных орденов, народный художник, академик Омар Эльдаров, заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, советник министра культуры, заслуженный артист Олег Амирбеков, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, академик Низами Джафаров, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной академии "Европа-Азия", вице-президент АКА "Симург", академик Энгель Тагиров, президент Открытого университета "Диалог цивилизаций" Сухейль Фарах, президент Всемирной академии слова, академик Хайраттин Ивгин и другие, которые подчеркнули важность культурологии в современном обществе.

Было отмечено, что жизненное кредо АКА "Симург" состоит в служении развитию духовной культуры, необходимой для успешного развития человеческого капитала. Опираясь на заветы великого лидера Гейдара Алиева по развитию науки, образования, искусства, литературы и других областей целостной системы культуры общества, в соответствии с осуществляемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегией развития культуры, в течение более 30 лет АКА "Симург" служит целям развития духовной культуры азербайджанского народа и всего человечества.

Ассоциация культуры Азербайджана "Симург" - первая многоотраслевая неправительственная организация культуры нового типа, учрежденная в апреле 1990 года видными представителями азербайджанской науки и культуры в целях гражданского содействия развитию духовной культуры азербайджанского народа при помощи развития и творческого использования достижений культурологической науки, образования и просвещения. Ассоциацией разработаны инновационные культурологические концепции, реализованы научно-просветительские проекты и модели в Азербайджане и за рубежом, проведено более трехсот конференций, семинаров, выездных лекций и мастер-классов, сделаны доклады на международных форумах. Методологические инновации, научные труды и результаты многолетней созидательной деятельности азербайджанских культурологов, направленные на гражданское содействие по формированию и развитию высококультурных граждан как основы человеческого капитала и возобновляемого стратегического ресурса устойчивого развития, получили признание международных академий.

На мероприятии наиболее активным азербайджанским и иностранным членам ассоциации были вручены медали, дипломы и благодарственные грамоты. Был показан фильм, посвященный деятельности АКА "Симург", и представлена коллективная монография, авторами которой являются известные ученые и исследователи.

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