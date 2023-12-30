"Новые имена" покоряют азербайджанский музыкальный Олимп

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, организованный министерством культуры Азербайджана в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Day.Az.

Концертная программа была посвящена 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В программе в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов.

В исполнении пианисток Ляман Сеидовой и Джамалы Абдинзаде, скрипачки Айтадж Кара, исполнителя на таре Сахавата Мамедова вниманию слушателей были представлены Двойной концерт для скрипки, фортепиано с оркестром Фикрета Амирова, Концерт для фортепиано с оркестром N1 (g-moll, op.25) Феликса Мендельсона и Концерт для тара с оркестром N2 Гаджи Ханмамедова.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

Фото - Кямран Багиров.

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