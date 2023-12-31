В Измире прошел концерт Суры Руфат

В Государственной консерватории турецкой музыки Эгейского университета города Измир прошел сольный концерт ученицы Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, лауреата международных конкурсов Суры Руфат (класс заслуженного педагога, профессора Фатимы Идиатулиной), сообщили Day.Az организаторы.

Концерт, организованный профессором Озге Гюльбей и координатором Заминой Бабаевой Ялчын, посвящен 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

Первый концерт Суры Руфат был проведен в Измире в мае 2022 года, организованный Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu и Государственной консерваторией турецкой музыки Эгейского университета по инициативе координатора проекта "Поддержка молодежи", доктора философии по искусствоведению Айлы Керимовой-Закария. Свой третий концерт скрипачка провела по приглашению профессора Озге Гюльбейа. В качестве гостя на концерте выступила ученица Гимназии искусств, лауреат международных конкурсов Джалала Исмаилзаде.

В сопровождении старшего преподавателя Азербайджанской национальной консерватории Светланы Ахмедовой были исполнены музыкальные жемчужины азербайджанских, турецких и западноевропейских композиторов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!