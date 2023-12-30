Деятели культуры и искусства, которых мы потеряли в 2023 году

В 2023 году азербайджанская культура и искусство понесли много потерь. Ушли из жизни известные актеры, музыканты, композиторы, художники, режиссеры... Память о них будет жить в сердцах преданных поклонников, друзей, коллег, родных и близких. Они ушли, оставив нам свое творческое наследие, они ушли, вписав свои имена в историю азербайджанского искусства...

10 января ушел из жизни азербайджанский режиссер Анар Гусейнов. Гусейнов был известен по работе с популярными артистами, он также был режиссером ряда телевизионных проектов.

22 января после продолжительной болезни на 50 году жизни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева. После окончания учебы в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств она работала в частных и государственных театрах. Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

27 января на 63 году жизни покинул этот мир азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов. Он долгое время в качестве директора фильмов, продюсера, кастинг-директора работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

5 февраля ушла из жизни певица Зейнаб Досталиева, сестра народной артистки Назпери Досталиевой.

21 февраля скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз. Актер воплотил ряд запоминающихся образов на театральной сцене и в кино. Он был занят в таких спектаклях, как "Хуршидбану Натаван", "Песня осталась в горах", "Наша странная судьба", "Правитель и его дочь", "Макбет", "Король Лир", "Мой любимый сумасшедший", "Телескоп" и многих других. Большая часть творческой деятельности Рамиза Новруза также была связана и с кино, он снялся в фильмах "Низами", "Я любил вас больше жизни", "Жизнь Джавида", "Последний дервиш" и других.

23 февраля на 83 году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Агасалех Нуриев. Произведения Агасалеха Нуриева экспонировались, наряду с Азербайджаном, на выставках в России, Германии, Турции. В творчестве художника особое место занимали витражи, и его работы можно увидеть в Союзе художников Азербайджана, Институте рукописей Национальной академии наук, Доме-музее Самеда Вургуна, мечети Бибиэйбат и других известных зданиях Баку.

23 февраля на 62 году жизни скончался ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров (бас). Аскеров - обладатель Гран-при Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля (1997 год), участник различных престижных международных фестивалей. Гастролировал с концертными программами за рубежом, выступал в Украине, Германии, Австрии, Турции, Грузии и т.д.

8 марта на 59 году жизни после продолжительной болезни скончалась член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, председатель Общественного объединения "Кавказ-Медиа", доктор философских наук, писательница, поэтесса Азада-Талех Аббасгызы (Гусейнова). Она автор около тридцати книг - ее произведения вошли в антологии 16 стран на русском, английском, грузинском, немецком, узбекском, персидском, арабском и других языках. В произведениях автора раскрываются морально-нравственные ценности общества, основное внимание уделено воспитанию чувства патриотизма и любви к родине.

7 марта не стало заслуженного артиста Азербайджана, исполнителя на уде Ясафа Эйвазова. Эйвазов - брат исполнительницы на кяманче, народной артистки Шафиги Эйвазовой, он принимал участие во многих мероприятиях по пропаганде национальной культуры за рубежом, в том числе международных джаз-фестивалях.

22 марта ушел из жизни заслуженный работник культуры, генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев. Огтай Алиев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

9 апреля на 76 году жизни скончался видный театральный режиссер, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов. Азер Паша Нематов с 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. С успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

9 апреля не стало народной артистки Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, режиссера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ираны Тагизаде. На сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также спектакль "Судьба артиста" в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

17 апреля на 76 году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев. Он был участником выставок за рубежом - в Польше, Марокко, Франции, Великобритании и т.д. Работы художника хранятся в Музее современного искусства Азербайджана, в собрании министерства культуры Азербайджана, России, а также в частных коллекциях.

29 апреля скончался известный исполнитель на гармони, народный артист Азербайджана Афтандил Исрафилов. Исрафилов - автор более 100 музыкальных произведений. Имеет большие заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства.

3 мая на 75 году жизни скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Раззаг Мамедов. На театральной сцене он был занят в спектаклях "Leyli və Məcnun" (Лейли и Меджнун), "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (Мусье Жордан и дервиш Масталишах), "Mənim ağ göyərçinim" (Мой белый голубь), "Ağ ölüm" (Белая смерть), "Şeyx Sənan" (Шейх Санан), "Sarıköynəklə Valehin nağılı" (Повесть о Сарыкёйнек и Валехе) и других, где воплотил яркие и интересные образы.

29 мая в возрасте 78 лет ушел из жизни режиссер и актер, заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов. Он сыграл в около сорока кинокартинах, больше всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?", "Последний перевал" и т.д. С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".

19 июля не стало руководителя государственного ансамбля "Гая", заслуженного артиста Руфата Бабаева. Руфат Бабаев скончался от сердечного приступа в Москве.

1 августа скончался заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Джамиль Фараджев. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Джамиль Фараджв режиссером и сценаристом десятков документальных фильмов, сюжетов для сатирического киножурнала "Мозалан", художественного телефильма "Жена моя, дети мои", кинохроники киножурналов.

15 августа скончалась солистка хора Азербайджанского государственного академического музыкального театра Кюбра Гулиева. Гулиевой было всего 27 лет, она скончалась после продолжительной болезни.

1 сентября ушла из жизни заслуженная артистка Азербайджана, видный представитель искусства азербайджанского танца Алия Рамазанова. Алия Рамазанова скончалась на 83-м году жизни. Она с 1958 по 1983 годы занималась танцевальным искусством. Была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца.

19 сентября оборвалась жизнь певца Эмиля Рахманоглу, сына заслуженного артист Рахмана Рахманова. Причиной смерти 44-летнего исполнителя стал тромб в сердце.

20 сентября ушла из жизни актриса, художница, дочери народного художника СССР, Азербайджана и России Таира Салахова - Алагез Салахова. Алагез Салахова ушла из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

23 сентября в возрасте 75 лет скончался заслуженный работник культуры, звукорежиссер Асад Асадов. Он был звукорежиссером около 100 художественных и документальных фильмов, в числе которых картины "Семья", "Мерзавец", "Ловушка".

2 октября на 75 году жизни скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, экс-директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев. Фархад Бабаев обладал высоким профессионализмом и организаторскими способностями по подготовке и проведению культурно-массовых и других мероприятий республиканского, государственного уровня, международного значения, концертных программ, фестивалей, конкурсов, презентаций, экспозиций, оказывал большую поддержку деятелям культуры и искусства.

10 ноября не стало заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Мобиля Бабаева. Бабаев - автор многочисленных произведений в разных жанрах. Он написал музыку к более 50 художественным, документальным, научно-популярным и анимационным фильмам. Также известен как автор многочисленных композиций для джазового оркестра и эстрадного симфонического оркестра, около 150 песен.

12 ноября на 72 году жизни скончался гармонист и певец Гусейнали Гасанов, который был известен как Гусейн Бакинский. На протяжении многих лет выступал как гармонист вместе с различными коллективами и представлял страну за рубежом. В последние десять лет выступал как исполнитель. Вел преподавательскую деятельность на кафедре народных музыкальных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

18 ноября скончался известный скульптор, педагог, народный художник Азербайджана Акиф Аскеров. Акиф Аскеров - один из самых известных азербайджанских скульпторов, работы которого украшают не только азербайджанские города, но и города других стран мира.

14 декабря на 81 году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный актер театра и кино Рамиз Мелик. В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

15 декабря оборвалась жизнь заслуженной артистки, скрипачки Эсмиры Бабаевой, ей было 76 лет. Эсмира Бабаева была первой исполнительницей на скрипке инструментального ансамбля Dan ulduzu.

23 декабря на 75 году жизни скончалась заслуженный работник культуры Азербайджана Гюльчохра Шафиева. На протяжении долгих лет Гюльчохра Шафиева занимала должность главного режиссера Дворца Гейдара Алиева. Шафиева была режиссером мероприятий, проводимых по случаю юбилеев видных деятелей искусства, творческих вечеров и концертов звезд азербайджанской эстрады.

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