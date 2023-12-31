Бакинская русдрама начинает Новый 2024 год сказочными персонажами и супергероями

30 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра прошло новогоднее музыкальное представление под названием "Новый год, круглый год!", сообщает Day.Az.

Для тех кто не успел посмотреть представление 30 декабря, может посмотреть его 3 и 6 января 2024 года, начало в 12.00 и 15.00

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, Деда Мороза и Снегурочки, Веселого Пикачу и Соника, Барби и Кена, Супергероев Марвела, Эльзы, Анны и Олафа, Жасмин и Аладдина, Золушки и Принца, Малифисенты и Авроры, и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/novyj-god-kruglyj-god.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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