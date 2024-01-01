https://news.day.az/culture/1626565.html Будут применяться налоговые льготы к кинопроизводству
Будут применяться налоговые льготы к кинопроизводству
С сегодняшнего дня в Азербайджане будут применяться налоговые льготы к кинопроизводству.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.
С 1 января 2024 года 75% доходов от предпринимательской деятельности кинематографического предприятия, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, осуществляющего кинопроизводство и дубляж, и не являющегося субъектом микропредпринимательства, освобождается от подоходного налога сроком на 3 года.
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