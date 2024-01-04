Азербайджанские фильмы в музыкально-танцевальном мультимедийном шоу Kinokonsert

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 февраля в 19:00 состоится вокально-инструментальное мульмедийное шоу Kinokonsert c участием камерного оркестра "Авангард", сообщает Day.Az.

Вечер организован Art-East Media Group совместно с киностудией "Азербайджанфильм" и Государственным фондом кино Азербайджана. В концертной программе будут представлены музыкальные произведения из ярких образцов национального кино в сопровождении камерного оркестра "Авангард" и танцевальных коллективов.

Для приобретения билетов онлайн https://iticket.az/events/concerts/kinokonsert-multimedia-sou/107155

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