Единство красок – в Баку расскажут о творчестве Тофига Агабабаева

В Азербайджанском национальном музее искусств 7 января пройдет лекция "Творческий мир Тофига Агабабаева", сообщает Day.Az.

Лекция будет организована в рамках выставки "Диалог со временем", посвященной 95-летию выдающегося художника, кавалера ордена "Шохрат", народного художника Тофига Агабабаева.

В ходе лекции, которую проведет доктор философии по искусствоведению Ханым Аскерова, будут рассмотрены отдельные этапы творчества художника, охватывающие более 60 лет деятельности, а также его богатое творческое наследие в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Отметим, что Тофиг Агабабаев внес значительный вклад в азербайджанское искусство, создав обладающие высокохудожественной выразительной силой произведения в таких жанрах, как портрет, пейзаж, сюжетно-тематический натюрморт.

Произведения художника в настоящее время хранятся в национальных музеях и галереях, а также в музеях и галереях многих зарубежных стран, в частных коллекциях и собраниях.

Тофиг Агабабаев - художник, в работах которого есть национальный колорит, настоящий азербайджанский дух. Его произведения - результат больших творческих поисков, в каждой работе Тофига Агабабаева чувствуются нерушимый ритм и единство красок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!