https://news.day.az/culture/1627224.html Мубариз Тагиев выступит с соло-концертом в Гяндже
Мубариз Тагиев выступит с соло-концертом в Гяндже
В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 27 января в 19.00 состоится соло-концерт под названием "Xatirə" народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева, сообщает Day.Az.
Известный эстрадный певец, который исполняет композиции в жанрах джаз, рок и поп, представит свои хиты и новые песни.
Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре