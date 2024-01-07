Cкончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Бейляр скончалась в Анкаре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Отец - музыкант, играющий на таре, еще в раннем детстве заметил музыкальные способности дочери. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе Дворца культуры имени Саттара Бахлулзаде по классу нагары. Созданная в 1988 году Азербайджанская государственная детская филармония в том же году проводит конкурсный прием одаренных детей, и 13-летняя Айгюн становится одной из первых солисток филармонии. Именно в этот период происходит ее первое выступление на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет, в 1995 году, создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом.

В 1998 году поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) Азербайджанской государственной консерватории, где ее преподаватели становится известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев, Эльхана Музаффаров и Алим Гасымов.

В 2005 году вместе с трио-мугама становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). Активно гастролирует по странам Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Нидерландов, Германии, Южной Кореи, Швеции, Дании и т.д. Для продолжения образования в 2012 году поступила на открывшийся факультет симфонического дирижирования и композиции Азербайджанской государственной академии музыки.

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