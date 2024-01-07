https://news.day.az/culture/1627506.html Стало известно, когда тело Айгюн Бейляр будет доставлено в Баку
Стало известно, когда тело Айгюн Бейляр будет доставлено в Баку
Стало известно время, когда тело заслуженной артистки Азербайджанской Республики Айгюн Гумбатовой (Бейляр) будет доставлено в Баку.
Как сообщили в воскресенье Trend родственники покойной, тело будет доставлено рейсом из Анкары в Баку сегодня в 12:50, передает Day.Az.
Отметим, что Айгюн Гумбатова (Бейляр) скончалась в Анкаре прошлой ночью.
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