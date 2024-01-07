Стало известно, когда тело Айгюн Бейляр будет доставлено в Баку

Стало известно время, когда тело заслуженной артистки Азербайджанской Республики Айгюн Гумбатовой (Бейляр) будет доставлено в Баку.

Как сообщили в воскресенье Trend родственники покойной, тело будет доставлено рейсом из Анкары в Баку сегодня в 12:50, передает Day.Az.

Отметим, что Айгюн Гумбатова (Бейляр) скончалась в Анкаре прошлой ночью.

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