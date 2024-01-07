В сердцах и памяти… Яркие страницы творчества Айгюн Бейляр…

6 января ушла из жизни заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Айгюн Бейляр скончалась в одной из клиник города Анкара (Турция), где проходила лечение от тяжелого заболевания. Кончина Айгюн Бейляр - большая утрата для музыкальной культуры Азербайджана, огромная потеря для ее родных и близких, друзей, коллег и многочисленных поклонников творчества.

Trend Life предлагает вспомнить яркие страницы творчества Айгюн Бейляр.

Песня "Tut ağacım" считается визитной карточкой певицы. Автор слов - Закира Аллахвердиева, автор музыки - Айгюн Самедзаде.

"Xatirədir" - хорошо известная композиция из репертуара Айгюн Бейляр. Автор слов - Баба Везироглу, автор музыки - Камал.

Творческий тандем композитора, народной артистки Айгюн Самедзаде и исполнительницы Айгюн Бейляр подарил меломанам ряд замечательных песен. На одном из концертов композитор и певица исполнили дуэтом пеню "Darıxdım". Автор слов - Шаргия Сеидбейли, автор музыки - Айгюн Самедзаде.

Песня "Getmə" очень полюбилась поклонникам творчества Айгюн Бейляр. Автор слов и музыки - Джамиль Исмаилзаде.

Также очень популярна композиция "Özün günahkarsan". Автор слов - Кямаля Абыева, автор музыки - Камал.

Айгюн Гумметова (Бейляр) родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период происходят ее первое выступление на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет, в 1995 году, создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом.

В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и т.д.

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