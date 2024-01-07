https://news.day.az/culture/1627591.html Стало известно, где похоронят Айгюн Бейляр
Стало известно, где похоронят Айгюн Бейляр
Заслуженная артистка Азербайджана, ханенде Айгюн Гумбатова (Бейляр) будет похоронена на кладбище в Сураханы.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в воскресенье ее близкие.
Отметим, что Айгюн Бейляр скончалась вчера в Анкаре (Турция) в больнице, где проходила лечение. В настоящее время самолет с ее телом направляется в Баку.
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