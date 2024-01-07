https://news.day.az/culture/1627592.html Самолет с телом Айгюн Бейляр приземлился в Баку - первые кадры - ФОТО
Самолет с телом Айгюн Бейляр приземлился в Баку - первые кадры - ФОТО
Самолет с телом заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Гумбатовой (Бейляр) приземлился в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с телом Айгюн Бейляр, скончавшейся в возрасте 48 лет после тяжелой болезни, встретили в аэропорту члены ее семьи и официальные лица.
Отметим, что певица скончалась прошлой ночью в одной из больниц Анкары, где проходила лечение.
Фото: Заур Мустафаев
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