Самолет с телом Айгюн Бейляр приземлился в Баку

Самолет с телом заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Гумбатовой (Бейляр) приземлился в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с телом Айгюн Бейляр, скончавшейся в возрасте 48 лет после тяжелой болезни, встретили в аэропорту члены ее семьи и официальные лица.

Отметим, что певица скончалась прошлой ночью в одной из больниц Анкары, где проходила лечение.

Фото: Заур Мустафаев

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