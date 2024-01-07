Джан, ай Айгюн ханым! Памяти Айгюн Бейляр

6 января на 48-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр (Гумматова), которая была любимицей миллионов. В ее творческой жизни особое место принадлежит известному композитору, члену Союза композиторов Азербайджана, доктору философии по искусствоведению, доценту, народной артистке Айгюн Самедзаде, которая рассказала Trend ряд интересных моментов совместной деятельности, передает Day.Az.

Бесспорно, визитной карточкой Айгюн Бейляр стала лирическая композиция Tut ağacım (Мое тутовое дерево), которая и по сей день является одной из самых любимых. Айгюн Самедзаде познакомилась с Айгюн Бейляр в конце 90-х в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, где певица тогда обучалась на факультете ханенде (исполнитель мугама), а композитор преподавала. Композиция Tut ağacım была написана в 1999 году на слова Закиры Аллахвердиевой. Было несколько вариантов того, кто исполнит эту песню, и в итоге Айгюн Самедзаде решила доверить исполнение Айгюн Бейляр. Аранжировку композиции сделал народный артист Сиявуш Керими, на таре исполнял народный артист Фируз Алиев.

"У Закиры Аллахвердиевой было несколько стихотворений, которые она хотела предложить мне для создания новой песни, и почему то, по ее словам, выбрала именно Tut ağacım. Впоследствии она сказала, что не могла и помыслить о таком успехе этой композиции. Она сказала, что это стало возможным вследствие нашей искренней любви к родной земле, направленной от души каждой из нас к душам людей. Песня была записана на студии звукозаписи киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Было исполнено несколько вариантов Tut ağacım, и каждый был прекрасен по своему. Было трудно с выбором и, наконец, остановились на одном из них.

Песня получилась очень красивой и душевной, поэтому решили сразу же снять клип. Режиссером работы стал Агиль М,Гулиев.

Во время творческого процесса, можно сказать, всю продюсерскую деятельность взяла на себя. Съемки проходили в пригороде Баку Бузовны, где проходило мое детство, все было очень родное и близкое душе. Кадры клипа рождались как бы сами по себе, были импровизации, столько было вложено в работу любви и душевных эмоций. Во время съемок хотели сделать макияж Айгюн, но она отказалась, так же, как и снимать свою кепку. Как известно, она выходила к зрителям в таком образе - девушка с кепкой, и поэтому хотела предстать в клипе самой собой. Песня и клип очень полюбились, был очень большой успех. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что эта композиция стала одной из любимых композиций великого лидера Гейдара Алиева", - сказала Айгюн Самедзаде.

Плодотворное сотрудничество продолжилось композициями Darıxdım (Скучаю) и Baharın gülşən çağıdır (Цветущая пора весны), которые также стали хитами. Айгюн Бейляр всегда с особым удовольствием принимала участие в концертных программах Айгюн Самедзаде. Но на одной истории остановимся подробнее. Это произошло в июне 2018 года во время грандиозного творческого вечера Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан" в Зеленом театре Баку.

"К сожалению, ряд СМИ неправильно преподнес участие Айгюн Бейляр в этом концерте, написав, что, мол, ее не приглашали, она сама пришла и выступила. Как такое можно написать? Как у нее в руках оказался микрофон в зрительном зале? Почему никто об этом не подумал? На самом деле в преддверии концерта она не принимала участия в репетициях. В тот период, возможно, узнав о своей болезни, она отдалилась от общества, не выходила в эфир, замкнулась в своих чувствах, не отвечала на звонки, не выходила на связь...Поэтому исполнить песню Tut ağacım решила доверить очень талантливой молодой исполнительнице Камилле Набиевой. И представьте нашу радость, когда мы узнали, что Айгюн все же пришла на концерт и села в зрительном зале. Тогда я поручила узнать, хочет ли она выступить, и после ее согласия передала в зал микрофон. Я сказала Камилле, что она начнет петь Tut ağacım, а Айгюн продолжит из зала, и вместе они исполнят эту композицию - это стало приятным сюрпризом для зрителей. Это выступление стало одним из самых ярких моментов вечера! Во время исполнения она поднялась на сцену, мы очень тепло обнялись и поцеловались - незабываемые мгновения... У нас всегда были прекрасные отношения, взаимоуважение, Айгюн до и после этого концерта всегда принимала участие в моих вечерах. Я всегда с особой любовью относилась к Айгюн, она всегда будет жить в наших сердцах и своем творчестве", - сказала Айгюн Самедзаде.

Кончина Айгюн Бейляр - большая утрата для музыкальной культуры Азербайджана, огромная потеря для ее родных и близких, друзей, коллег и многочисленных поклонников творчества.

"Каждый свой звонок мне она начинала словами "Джан, ай Айгюн ханым!". Она посвятила всю свою жизнь творчеству, не берегла себя, и мы ее не смогли уберечь...Очень тяжелая утрата... Очень... Буду очень скучать по ней..." - добавила со слезами на глазах Айгюн Самедзаде.

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