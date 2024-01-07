Названо место, где пройдет церемония прощания с Айгюн Бейляр

Церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Айгюн Бейляр пройдет завтра с 11.00 до 13.00 в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в близком окружении заслуженной артистки.

Айгюн Бейляр будет похоронена на кладбище в поселке Сураханы.

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжёлого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция).

Айгюн Гумметова (Бейляр) родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период происходят ее первое выступление на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет, в 1995 году, создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом.

В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и т.д.

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