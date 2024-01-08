Слов нет, мы потеряли одну из лучших певиц - Джаваншир Гулиев поделился воспоминаниями об Айгюн Бейляр
Слов нет, мы потеряли одну из лучших певиц. Айгюн Бейляр покинула этот мир очень рано.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам заслуженный деятель искусств Азербайджана Джаваншир Гулиев на церемонии прощания с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр.
Церемония прощания проходит в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде. После этого Айгюн Бейляр будет похоронена на кладбище в поселке Сураханы.
"Я был рядом с Айгюн с ее первых шагов в творчестве. У нас с ней было много проектов, планов, часть из них мы реализовали, а другую - нет. И у нее самой было много планов. В памяти много моментов, связанных с Айгюн Бейляр. Она была неповторимым человеком, внутренне свободной. Но это иногда и доставляло ей проблемы, создавало препятствия", - отметил он.
Джаваншир Гулиев упомянул, что в последний раз виделся с заслуженной артисткой 26 декабря на ее концерте.
"Мы знали, что она болеет, но она стойко держалась", - добавил он.
Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция), где проходила лечение.
Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период происходят ее первое выступление на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.
В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.
В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.
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