Айгюн Бейляр пела сердцем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в понедельник журналистам народная артистка Азербайджана Гамида Омарова на церемонии прощания с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр.

Церемония прощания проходит в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде. После этого Айгюн Бейляр будет похоронена на кладбище в поселке Сураханы.

"Мы неожидали, что Айгюн Бейляр уйдет так рано. Последний концерт Айгюн Бейляр прошел прекрасно. Я такого концерта не видела. Она пела сердцем, словно каждую песню создавала заново. Всем ее близким, родным, всем поклонникам ее творчества, всем нам я желаю терпения. Мы потеряли большого мастера, большого деятеля искусств", - отметила Гамида Омарова.

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция), где проходила лечение.

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период происходят ее первое выступление на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.

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