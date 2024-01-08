Абонементные концерты декабря: какие произведения звучали в Зале камерной и органной музыки в Баку

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Day.Az.

Абонементные концерты в декабре проводились каждую субботу в 14:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Первый концерт в прошлом месяце состоялся второго декабря. В программе выступило Азербайджанское государственное фортепианное трио с концертом под названием "Жанр танца в музыке".

16 декабря состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra, на котором в исполнении солистов - лауреатов международных конкурсов Суры Руфат (скрипка) и Камрана Талыблы (флейта) прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

30 декабря прошел концерт молодых талантов, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году. С интересной музыкальной программой выступили пианисты Нушаба Ализаде, Айсель Пириева, Гюлай Алимарданбейли, Фатима Гусейнова, Фуад Аббасзаде, Мехин Залиева, Айлин Бабазаде, Захра Зейналова, Айхан Гулузаде, Джамал Алиев, Фарах Алиева, Айлин Абдуллаева, Зейнаб Ализаде, Томрис Эйвазлы, исполнители на таре Ибрагим Аббасов и Рауль Гахраманлы, а также Камерный хор "Шамс Гямяр" (художественный руководитель - доцент Азербайджанской национальной консерватории Лейла Залыева, хормейстер - Ханымана Мамедзаде) и Бакинский кларнетный хор (художественный руководитель - Шариф Багиров).

Отметим, что с ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организуемые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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