Скончался писатель Чингиз Гусейнов

Выдающийся писатель Азербайджана Чингиз Гусейнов скончался в возрасте 94 лет.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети сообщил сын писателя Гасан Гусейнов.

Отметим, что Ч. Гусейнов долгое время жил в Израиле.

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