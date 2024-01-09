https://news.day.az/culture/1627906.html Скончался писатель Чингиз Гусейнов
Скончался писатель Чингиз Гусейнов
Выдающийся писатель Азербайджана Чингиз Гусейнов скончался в возрасте 94 лет.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети сообщил сын писателя Гасан Гусейнов.
Отметим, что Ч. Гусейнов долгое время жил в Израиле.
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